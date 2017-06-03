Entre miedos y genios del fútbol

"Ahora tengo miedo. No es lo mismo que se siente delante de la portería cuando tienes que marcar un penalti. Esta vez no puedo mirar a través de los agujeros de la red qué habrá después. Concededme un poco de miedo, esta vez necesito vuestro calor. Con vuestro afecto seré capaz de pasar página y afrontar una nueva aventura". Francesco Totti, a los tiffosi romanistas, en su emotiva despedida del fútbol tras vivir toda su carrera en la Roma.

"Si el rival no fuese el Real Madrid desearía de todo corazón que ganase la Champions, se lo merece. Es evidente que soy del Real Madrid, pero la trayectoria deportiva de Gigi (Buffon) no debería acabarse sin una Champions. Ha ganado casi todo y es un trofeo que le falta". Iker Casillas habla de sus preferencias en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en la Gazzetta dello Sport.

"Ni siquiera puedo recordar lo que es no tenerle detrás de mí haciendo fácil paradas muy complicadas". Giorgio Chiellini, sobre Gianluigi Buffon, compañero suyo en la Juve y en la Azzurra.

"Disfruto mucho viendo jugar a Messi, es un crack. A mí me gusta ver a todos los buenos jugadores". Cristiano Ronaldo, en Fox Argentina.

"El chef Zidane ha sabido combinar todos los platos muy bien y se ha llevado la estrella Michelín". Isco, jugador del Real Madrid, en una entrevista en Radio Nacional de España.

"Mañana me tatúo el escudo de Chivas, porque queda por siempre, en mi corazón y en mi piel". El entrenador argentino Matías Almeyda, tras ganar el título de liga en México con las Chivas de Guadalajara.

"Queremos que a la Argentina venga Leo, que no venga Messi. Queremos que venga la versión más genuina de Messi. Cada futbolista que tenga la chance de ponerse la camiseta debe sentir sensación de frescura y alegría". Jorge Sampaoli, durante su presentación como nuevo seleccionador de Argentina.

"Cuando iba en la ambulancia, me daba igual que me cortaran el brazo, sólo pensaba en que estaba vivo".

Marc Bartra habla en Antena 3 del atentado sufrido junto a sus compañeros del Borussia Dortmund, y que le provocó heridas en un brazo.

"Estoy como loco por volverme. Que sigan fichando (el City), a ver si me lo ponen fácil para salir". Nolito, jugador del Manchester City, habla en la cadena COPE de sus ganas de volver al fútbol español.

"Le dije que es la oportunidad que tiene para estar en un equipo grande. Y si se quiere comparar con los grandes tiene que ir al mejor equipo del mundo". El chileno Arturo Vidal, y el mensaje que le envió a Alexis Sánchez con relación a su posible llegada al Bayern de Múnich.

"Si le das la vuelta a un ordenador, se lee Steve Jobs. Si le das la vuelta al fútbol, se lee Pep Guardiola. Es un genio. Pep te decía exactamente lo que iba a pasar en un partido antes de que sucediese. ¿El partido del 5-0 al Madrid? Me dijo: 'Hoy juega como si la pelota fuese una bola de fuego. No te la quedes ni medio segundo en los pies. Si haces eso no tendrán tiempo para presionarnos. Ganaremos con facilidad. Salíamos de sus charlas tan preparados que pensabamos que ya ibamos ganando. Fue el primer entrenador en mi vida que me enseñó a jugar sin balón". Dani Alves habla en The Players Tribune de la influencia de Guardiola en su carrera.