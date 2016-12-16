Entre la solidaridad y el juego, despedidas y dudas

Como cada semana, FIFA.com complia algunas de las frases más destacadas que dejó el planeta fútbol en los últimos días.

“Este año nos tocó ganar mucho. Hoy nos tocó perder, el fútbol es un juego. Ellos, con su propuesta, obtuvieron mucho más de lo que yo creo que hicieron en el partido, pero es válido. El fútbol es así”. Diego Arias, mediocampista del Atlético Nacional, a FIFA.com tras la derrota con el Kashima Antlers en la semifiinal de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

"Nosotros queremos, y vamos, a disputar los torneos como lo hace el resto de clubes. No vamos a permitir que nadie nos regale cosas y nos den nada de favor. Vamos a tratar de volver a ganar lo que teníamos con las mismas armas que el resto de competidores. Hay que continuar y no queremos ser diferentes a nadie". Iván Tozzo, presidente en ejercicio del Chapecoense, al diario Marca sobre la propuesta de los clubes brasileños para que el club de Chapecó no descienda por tres temporadas.

"Muchos decían que venía (a Las Palmas) por la fiesta. Si hubiera querido fiesta hubiera ido a ciudades como Milán, Londres... En mi vida ha habido mucha fiesta. Yo quería venir aquí para demostrar a la gente qué jugador soy. Por eso trabajo todo el día. El fútbol cambia muy rápido. En un mes todos hablan sólo de mí como futbolista". Kevin-Prince Boateng, jugador de la UD Las Palmas, en entrevista con Marca.

"Uno vino al club de sus amores a tratar de disfrutar, de hacer feliz a la gente de Boca. Día a día se hace díficil, el fútbol esta muy loco. Y se hace díficil disfrutar. Hay que parar la pelota y pensar qué tengo que hacer para disfrutar. Antes de venir a Boca rechacé ofertas mejores (...) Boca necesita al mejor Tévez, y si no le hago bien a Boca voy a dar un paso al costado, no le voy a hacer mal a Boca. (...) En el fútbol se gana se pierde. Yo me lo imaginaba, pero no me imaginé nunca la locura con la que se vive el fútbol hoy acá". Carlos Tevez tras el Superclásico de Argentina en el que fue clave para la victoria de Boca en su visita a River por 2-4.

"Sin Tevez, Boca es otra cosa. Es como Barcelona sin Messi". El volante de Boca Pablo Pérez, sobre la posible partida de Tevez al fútbol de China.

"Es el momento más complicado desde que llegó el Cholo. Ahora se verá si somos un equipo. Ahora más que nunca tenemos que agarrarnos al partido a partido. Se está torciendo todo". Gabi Fernández, capitán del Atlético de Madrid, habla en la Cadena SER sobre la crisis de resultados que atraviesa el equipo.

"La inmediatez está ahora mismo por delante del rigor y siempre habrá gente que preferirá ser el primero en sacar una noticia antes que contrastarla". Gerard Piqué, jugador del Barcelona, se muestra crítico con el estado del periodismo deportivo en una entrevista a la revista Panenka.

"Si no pasa nada raro, estaré en el Inter para devolverlo donde tiene que estar". El exinternacional argentino Andrés D'Alessandro, al anunciar que deja River Plata para volver al Inter de Porto Alegre, recién descendido a la segunda de Brasil por primera vez en su historia.

“Estoy muy feliz y muy contento. ¡Qué mejor regalo me podían hacer mis compañeros que la victoria en este partido!” Keylor Navas, arquero del Real Madrid, tras vencer el día de su cumpleaños al América de México en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

“Verlo como finalista al título de mejor entrenador del año 2016 no es una sorpresa, si nos fijamos en su temporada, pero si me hubiesen pedido que lo pronosticase hace dos años, habría sido incapaz de hacerlo”. Guy Lacombe, primer técnico de Zinedine Zidane, a FIFA.com sobre la candidatura de Zizou al Premio The Best FIFA Awards™ al mejor Entrenador de Fútbol Masculino.

"Soy muy pragmático, creedme. Estoy aquí porque gané, por los resultados. Quiero marcar muchos goles y no encajar. Soy muy pragmático. Me gusta hacer una presión alta, pero aquí no la puedes hacer. Tienes que empezar a presionar tras el segundo o tercer balón, porque antes no tiene sentido. Todo esto lo tengo que ir aprendiendo, y me voy a adaptar". Pep Guardiola habla de la adaptación de su estilo desde su llegada a la Premier.

“Yo sigo formando parte del combinado, pero ya tengo una edad y puede que la gente se pregunte: ‘¿Por qué sigue jugando?'. Pero mi obligación sigue siendo rendir al máximo". La estadounidense Carli Lloyd, a FIFA.com, sobre su papel en la selección de su país.

"Estoy muy feliz. Es lo que yo quería y también el club y por lo tanto siento una satisfacción enorme". El uruguayo Luis Suárez, tras extender su contrato con el FC Barcelona.

"No estoy diciendo ni que me voy ni que me quedo, no quiero especular. Tengo un gran aprecio por River pero quiero tomarme unos días para pensar". Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, al hablar de su futuro luego de ganar la Copa Argentina y clasificarse a la Copa Libertadores 2017.