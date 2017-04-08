Entre ganadores, sacrificios y mensajes de amor

"El míster me hizo un gesto como diciéndome ‘venga va’ y Unzúe (el técnico asistente) iba diciendo ‘no, no, no, no, quédate, quédate’ y yo intenté no mirarle. Después Luis (Suárez) me preguntó ‘¿pero qué haces aquí?’. ‘Va queda un minuto’, me dije, ‘estos momentos hay que aprovecharlos, pasan muy pocas veces’". El arquero del Barça Ter Stegen explica en una entrevista al diario La Vanguardia cómo se gestó la jugada del último gol en el 6-1 al Paris Saint Germain, en la que el alemán fue protagonista.

"Mis convicciones son más fuertes después de lo que viví. No esperen que caiga un avión para decir te amo, pedir perdón, dar un abrazo o un beso. Ustedes tienen todos los días la oportunidad de hacer la diferencia y demostrar que el amor vence". El defendor del Chapecoense Helio Neto, durante el homenaje a las víctimas del accidente aéreo donde murieron 19 de sus cumpañeros, en la previa a la final de ida de la Recopa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

"Para poder llegar a ser un jugador elite hubo muchos sacrificios, pero no más de los que hace cualquier trabajador para dar una vida digna a su familia. Voy a nombrar uno que quizás no a todos les pasa, y es el más importante en mi vida; el de vivir esta vida desde muy chico fuera de casa, de mi familia, de mis hermanos y amigos; es duro, pero yo lo elegí, y hoy lo asumo como necesario para poder estar disfrutando del fútbol". El argentino Lionel Messi, a la revista Esquire.

"Mis expectativas eran ganar el título y cambiar el fútbol inglés, así que no voy a llegar a eso este año, seguro". Pep Guardiola tira de ironía para responder a la pregunta sobre sus expectativas en su primer año en el Manchester City.

"No vine aquí a perder el tiempo, así que el Manchester United debe igualar mi ambición. Vine a ganar. Y si quieres ganar algo grande tienes que crear algo más grande". Zlatan Ibrahimovic, reivindicativo en una entrevista al diario The Telegraph.

"Los jugadores están tan contentos de que no me van a ver más, que ahora vuelan (...) Bueno, me lo paso pipa cuando ganamos. Si perdemos… viene el Holocausto caníbal y yo estaré por medio". Luis Enrique sobre la buena racha de resultados del FC Barcelona.

"Guardiola es un visionario entre el resto de entrenadores, un fenómeno que nos enseñó mucho y revolucionó el mundo del fútbol. Creó un equipo brillante, que jugaba un gran fútbol, intentando dominar con el balón. No es sólo lo que ha ganado, también cómo lo hizo". Carles Puyol, en declaraciones a la web de la UEFA.

"Nadie tiene más títulos que yo. ¿Franz Beckenbauer? Le falta el de médico". Carlos Bilardo, seleccionador argentino campeón del mundo en México 1986 y titulado como ginecólogo, en una entrevista para la TV argentina.