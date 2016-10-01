Enfados, retiros y un entrenador que quiere dirigir desde la casa

“Está todo normal con Cristiano, el enfado no sólo es suyo, es de todos los que salen antes del terreno de juego. Nosotros pensamos en el partido de mañana y digo lo mismo que dije el sábado: tomé la decisión por el bien del jugador. Yo no soy tonto y él es inteligente, estamos aquí para lo mismo, él y yo y todos los demás”. Zinedine Zidane sobre el enfado de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el partido de Liga contra Las Palmas que el Real Madrid empató 2-2.

"La cancha no juega. El pasto y los postes son estáticos. Los grandes equipos (los jugadores) hicieron que el América fuera fuerte. Depende de los jugadores". El nuevo técnico del América, Ricardo La Volpe, en declaraciones a ESPN sobre el peso del Azteca a favor del club o de la selección de México.

"Mi padre jugaba como amateur en un equipo de la Tercera División eslovena y él también era portero. Mis primeros recuerdos son siempre en los campos de fútbol, me ponía detrás de su portería y si él iba a la derecha, yo iba a la derecha; si iba a la izquierda, yo a la izquierda… No me gustaba cuando le marcaban goles, pero eso me hizo saber desde pequeño que el gol forma parte de la vida del portero". Jan Oblak, arquero esloveno del Atlético de Madrid, habla en el diario El Mundo de sus primeros recuerdos futbolísticos.

"Seguramente hablaré con la familia y con la gente que tenga que hablar, pero la posibilidad de retirarme del fútbol está porque uno se cansa. Siempre voy de frente y digo lo que me pasa. Voy a hablar con la familia, pero lo que me hace feliz es entrar el domingo a la Bombonera y poder darle esa alegría a la gente, que me apoya día a día. El placer de seguir disfrutando de esta camiseta. Pero no lo sé todavía. Es un pensamiento que tengo". Carlos Tevez, en una entrevista con el programa argentino Fox Sports Radio del Plata.

"Dirigir a Messi es fácil. No hay demasiadas instrucciones para darle porque hace todo bien". El exseleccionador de Argentina, Gerardo Martino, en charla con Univisión Deportes de México.

"La ventaja de Messi, Iniesta y Xavi es que son del mismo tamaño y se ven los ojos jugando. No es broma, esos detalles marcan la diferencia". El fallecido Johan Cruyff en una charla con Jorge Valdano que se conoció esta semana en TV3 de España.

"Estamos en un muy buen momento con mi mujer. Estoy tratando de dirigir desde mi casa y no puedo. ¡Es una cosa increíble!". Carlos Bianchi, al descartar su regreso a los banquillos ante el rumor de que podría retomar la conducción de Vélez Sarsfield.

"Se dijeron muchas mentiras cuando llegó Mourinho. Me molestó que cada mañana se rumorease que me iba. Con él estoy muy bien. Mi relación con Mou nunca ha sido mala". Juan Mata, acerca de su situación en el Manchester United con el entrenador del equipo.

"A Messi le mandaba estrofas del himno". Juan Sebastián Verón, en una entrevista con el programa televisivo argentino Pura Química.