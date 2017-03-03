El fútbol dice adiós a la leyenda Raymond Kopa

En el olimpo del fútbol francés, además de Michel Platini, Zinedine Zinade o Just Fontaine figura Raymond Kopa. Pequeño de estatura –apenas si rozaba el 1’68m– pero con un talento inmenso, este regateador brillante e incorregible jugó un papel decisivo en las tres primeras Copas de Europa conquistadas por el Real Madrid y, sobre todo, será siempre recordado por su extraordinaria actuación en la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958. Fue el mejor jugador del torneo junto a su compañero Fontaine y a un jovencísimo Pelé.

Este 3 de marzo de 2017 el mundo del fútbol llora su pérdida. Kopa ha fallecido a los 85 años de edad tras una larga enfermedad. El delantero fue la primera gran estrella internacional de los Bleus. Con 18 goles en 45 partidos con la selección, fue también el primer francés galardonado, en 1958, con un Balón de Oro.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha querido mostrar sus condolencias por la desaparición de esta leyenda. "Es un día muy triste para el fútbol. Raymond Kopa era un jugador excepcional, una inspiración para muchas generaciones, y un hombre cuyo compromiso con el fútbol fue impecable durante toda su vida. Nuestros pensamientos están hoy con su familia y seres queridos", ha señalado.

De origen polaco –su verdadero nombre era Raymond Kopaszewski–, Kopa comenzó su carrera futbolística en un club de su ciudad natal, l'US Nœux-les-Mines, al norte de Francia. Trabajador en una mina antes de descubrir su pasión por el fútbol y su talento, el delantero vistió los colores de SCO Angers, Stade de Reims y Real Madrid, y en su palmarés figuran, además de las tres Copas de Europa, dos ligas españolas y cuatro francesas.

Pero su legado va mucho más allá de títulos y coronas. “Yo no podría haber hecho lo que hicieron Platini y Zidane sobre el campo. Pero ellos tampoco podrían haber hecho lo que hacía Kopa. En cualquier caso, soy un gran admirador de ambos. Me parece que el próximo grande aún está por nacer…”, explicaba en una entrevista que nos concedió en 2013