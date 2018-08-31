Un venezolano de moda y un 'Cacique' soñador

Un venezolano y un galés en estado de gracia

Un hito tremendo para una nación diminuta

Campanadas, disparos y empates

48 disparos se registraron en el Roma-Atalanta (la cantidad más alta en un choque de la Serie A en más de ocho años). El conjunto de Bérgamo se convirtió en el primer equipo en marcarle más de dos goles al Roma en un encuentro liguero desde que, un año y un día antes, lo hiciera un Inter de Milán impulsado por Mauro Icardi. Sin embargo, con una gran reacción en el segundo tiempo, el equipo de Eusebio Di Francesco arañó un empate (3-3) y amplió a 9 partidos su racha sin perder en la liga italiana.

40 posiciones separan a Dinamarca y a Croacia en la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA, pero eso no impidió que las modestas croatas, que habían perdido por 0-4 el primer duelo en casa, arrancasen un sorprendente 1-1 en Jutlandia que otorgó el liderato a Suecia en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™. Al menos, la capitana danesa Pernille Harder, que figura entre las diez candidatas al premio The Best a la Jugadora de la FIFA, tuvo el consuelo de convertirse ese mismo día en la sexta jugadora diferente en seis años distinguida como Jugadora del Año de la UEFA.

28 goles en 26 encuentros ha marcado Josef Martínez para batir el récord de goles en una temporada de la MLS, que compartían con 27 dianas Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Al delantero venezolano del Atlanta United le quedan ocho jornadas para seguir ampliando su cosecha…

10 horas y 6 minutos llevaba el Augsburgo sin marcar en una primera jornada de la Bundesliga, hasta que Martin Hinteregger inició la remontada de su equipo (1-2) en el campo del Fortuna Dusseldorf. El conjunto bávaro llevaba sin ver puerta en su arranque liguero desde su debut en la primera división alemana, en 2011, cuando Sascha Moelders firmó un doblete contra el Friburgo.

10 es también la cantidad de series que necesitó Colo Colo de Chile para dejar en el camino a un equipo brasileño en una instancia de eliminación directa de la Copa Libertadores. El Cacique, que había ganado 1-0 el duelo de ida, perdió por 2-1 ante el Corinthians pero se metió entre los ocho mejores del torneo, instancia que no alcanzaba desde la edición de 1996.

8 empates seguidos en la Superliga Argentina acumuló Lanús hasta que el domingo cayó por 0-1 frente a Aldosivi. Era la serie de empates más larga en la competición desde que Unión de Santa Fe registró ese mismo total en 1991.

6 encuentros de liga consecutivos viendo puerta ha encadenado Gareth Bale; algo que nunca hasta ahora había logrado en sus 12 años y medio de carrera. El delantero de 29 años del Real Madrid lleva 8 goles en sus 7 últimos partidos contando todas las competiciones; incluido un golazo contra el Barcelona y dos en la final de la Liga de Campeones de la UEFA.

4 equipos han ganado sus tres primeros partidos en la división de honor inglesa, algo que sólo ha sucedido 3 veces al cabo de 120 temporadas. Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea y el sorprendente Watford emularon en este curso 2018/19 lo sucedido en las campañas 1903/04 y 1932/33.

3 goles en casi dos años y medio ha marcado Orbelín Pineda en la Liga MX y, curiosamente, esos tres tantos del centrocampista del Guadalajara han llegado en encuentros diferentes del Clásico Tapatío contra el Atlas.

3 victorias consecutivas en la Ligue 1 encadenó por primera vez el Dijon tras imponerse por 0-4 al Niza de Patrick Vieira. En las tres anteriores campañas en que militó en la primera división francesa, el sorprendente colíder había tardado siete, nueve y diez jornadas en alcanzar los 9 puntos que suma actualmente.