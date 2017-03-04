De tirones de orejas y días tristes

"Messi sabe exactamente el momento en el que tiene que acelerar. Efectivamente, la falta la tira él a 40 metros de la portería. Acelera a la búsqueda de una posible pelota perdida pero, en Messi, las balas perdidas pegan siempre en el corazón. Vamos, son más certeras que en ningún otro jugador del mundo". Jorge Valdano, para Bein Sports, durante la transmisión de la victoria del Barcelona como visitante ante el Atlético de Madrid por 2-1.

"Aquí lo que importa es ganar, y si haciendo buenos partidos contra el Barcelona no te da, habrá que apretar más el culo". Saúl Ñíguez, frustrado tras la derrota del Atlético por 1-2 ante un Barcelona que ya eliminó en Copa a los de Simeone.

“Nunca va a ser igual por más trabajo que uno haga. Está uno cerca de las canchas, del camerino, de cosas que por ahí vivía antes… pero nunca va a ser lo mismo que poder jugar. Nunca vas a dejar de extrañar y recordar lo que fue tu carrera como futbolista. Pero son etapas, y contra el tiempo no hay nada que hacer”. El colombiano Mario Yepes, hoy entrenador del Deportivo Cali, a FIFA.com, al comparar su época de jugador con su función actual.

"No soy yo el que tiene que dar un tirón de orejas a Bale. Yo se lo doy a mis hijos. Bale tiene la edad suficiente para saber si lo ha hecho bien o no". Marcelo, sobre la expulsión de Gareth Bale en un partido que se puso muy difícil para un Real Madrid que perdió el liderato en la Liga tras empatar (3-3) con las Palmas.

"Es un día triste. Pocos entrenadores lo pueden hacer como Luis Enrique. Durante 2 años su Barça ha jugado como nadie". Pep Guardiola, tras desvelar Luis Enrique que ha decidido no seguir entrenando al Barça la próxima temporada.

"Dentro de lo complicado que está, hay que creer, debemos creer. Pienso que tenemos argumentos para ponerles en peligro. Un 4-0 es muy abultado, pero podremos tener alguna opción de entrar en la eliminatoria". Andrés Iniesta, en un acto promocional, sobre las posibilidades del Barcelona de dar vuelta la serie ante el PSG por los octavos de final de la Liga de Campeones. Los culés perdieron 0-4 a la ida en París.

"Cuando terminó el partido y llegamos al hotel, no paramos de llorar". Rafael Rizo, jugador de la selección de beach soccer de El Salvador, tras perder por penales su semifinal del Campeonato de la CONCACAF y quedar afuera de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017.

"Soy un amante del deporte, no me veo como un exatleta, al contrario; me veo muy bien, más atleta que antes". Jackson Follmann, jugador del Chapecoense que perdió parte de una pierna en el accidente de avión en Medellín donde murieron casi todos los futbolistas del equipo, a la agencia de noticias AFP, mientras sigue con la recpueración de sus heridas.

"Estoy bien, quiero agradecer a todos, a mis compañeros del Atlético y del Depor, la actuación que tuvieron ayer y también dar las gracias a los aficionados por su reacción. Son cosas que pasan, estuve con Alex Bergantiños, que estaba preocupado y ya le dije que son situaciones que se producen en el fútbol. En un par de días espero estar entrenando". Los agradecimientos de Fernando Torres tras reponerse del desvanecimiento y la conmoción cerebral que sufrió a consecuencia de un duro choque con Bergantiños durante el Deportivo-Atlético de Liga.

"Competir para ganarla. Sabemos que es difícil, pero siempre venimos con la ilusión y la confianza de poder ganar a nuestros rivales". El seleccionador chileno Juan Anotnio Pizzi, a FIFA.com, sobre cuál será el objetivo de su equipo en la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

"Alemania y Chile se podrían considerar los grandes favoritos, debido al gran fútbol que han ofrecido en los últimos tiempos. Ambos se medirán en la fase de grupos y no me sorprenderían que se vieran las caras también en la final”. Carles Puyol, a FIFA.com, sobre qué selecciones son sus candidatos a ganar la Copa FIFA Confederaciones.

"Sólo quería dar las gracias a todos vosotros, por los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido durante toda la noche, voy a intentar no defraudaros ninguno de vosotros saliendo una vez más de esta lesión". Sergio Asenjo, arquero del Villarreal, tras sufrir por cuarta vez una lesión en los cruzados de sus rodillas.