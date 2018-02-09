De hipótesis, risas fáciles y grupos de Whatsapp

"Ya lo dije hace veinte años, y vuelvo a decirlo veinte años después, fue un error que cometí. Teníamos un lanzamiento de falta a nuestro favor, así que no tenía por qué hacer ese tipo de gesto [golpear en la cara a Slaven Bilic], aunque el croata me había “picado” un poco... Pero eso forma parte de mi Mundial, de mi historia en el Mundial". El francés Laurent Blanc, a FIFA.com, sobre aquella tarjeta roja en la semifinal ante Croacia que le costó perderse la final de la Copa Mundial de la FIFA 1998.

"Uno de mis mejores recuerdos en el fútbol es cuando marqué un hat-trick hace algunas temporadas y Mauricio (Pochettino) me llamó a su oficina después del partido. En ese momento, diría que teníamos buena relación pero tampoco mucha. No estaba seguro de lo que quería. Así que abro la puerta... y él estaba sentado en su escritorio con una copa de vino tinto y una gran sonrisa en su rostro. Me saluda y me dice que vamos a hacernos una foto. Fue brillante". Harry Kane habla en The Player's Tribune sobre su relación con su técnico en el Tottenham Spurs.

"No tengo una selección, que gane el mejor". El chileno Alexis Sánchez, al ser consultado sobre qué selección quiere que salga campeón en Rusia 2018.

"No jugaba desde noviembre. Estaba un poco alto de peso, pero no tres kilos como se dijo. No es que sea gordo, es mi contextura, soy bajito y desde pequeño me gusta el gimnasio. No soy gordo, soy nalgón, jaja". El enganche colombiano Juanfer Quintero, que recientemente fichó por River Place, se defiende de las críticas por su peso.

"Siempre he pensado que si Leo Messi se hubiera nacionalizado español antes de debutar con Argentina, España habría ganado aún más: tres Mundiales y tres Eurocopas". Gary Lineker, en una entrevista a Mundo Deportivo.

"Si miras lo sucedido en las Eliminatorias, el nivel que Brasil ha alcanzado nos ha elevado hasta ser uno de los favoritos. Creo que tenemos muchas opciones de salir campeones". El brasileño Luan, a FIFA.com, sobre las chances de su selección en Rusia 2018.

"Trato de estar al más alto nivel físicamente, porque eso es muy importante en mi profesión. Tengo que estar al cien por cien, para mí ese asunto es muy serio. Para mantener este nivel es necesario hacer sacrificios. Hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer. Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia". Cristiano Ronaldo, en GQ Italia.

"Estoy en el grupo de WhatsApp de la selección. No tengo problemas con ninguno de los chicos". Carlos Tevez, al programa 'Al mediodía se habla así', de la señal DirectTV.

“El hecho de que lleguen jugadoras de primer nivel es fantástico para la Liga, para que cada vez más niñas tengan cada vez más referentes. La llegada de Lieke Martens es buena en ese sentido, el Barça lleva años apostando por el fútbol femenino. Ojalá pronto tengamos a un equipo español compitiendo por los títulos a nivel europeo. El nivel del fútbol español es fantástico, nunca hemos estado mejor en la historia. Se está trabajando muy bien y ojalá se siga haciendo así”. La española Vero Boquete en su presentación como jugadora del BG Phoenix de Pekín, de la Superliga china.

"Las cargadas y los memes a los jugadores de la selección argentina nos duelen muchísimo. Y te hace pensar muchísimo, si piensas en dejarlo es por eso. Porque ves a a la familia sufrir, porque te dan para adelante pero también sufren por ti. A mí me ayudó mucho el psicólogo, poder hablar, poder descargarme. Gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso. Mi cabeza ahora está bien". Ángel Di María, en una entrevista con Tyc Sports.

Por lo visto, las personas que nacen en esta fecha tienes más oportunidades de tener magia en sus pies. ¡Feliz cumpleaños Neymar y Cristiano!

"El Madrid es ahora el mejor equipo del mundo en cuanto a títulos conseguidos y con los mejores jugadores del mundo. Cristiano es su referente y en las grandes citas aparecen los mejores jugadores del mundo. Ellos los tienen y nosotros también". Unai Emery, entrenador del PSG de Francia, en la antesala duelo contra el Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.