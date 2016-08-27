De gordos, añoranzas y niños que no entienden

"Llamadme gordo y marcaré en cada partido. Lo mejor es que lo digan antes, así luego veré puerta. Nunca he tenido dudas". Gonzalo Higuaín, flamante fichaje del Juventus, en una entrevista a la Gazzetta Dello Sport.

"Cada uno hace lo que cree mejor para sí mismo, aunque yo nunca lo habría hecho". Edinson Cavani, ex del Nápoles, sobre el paso de Higuaín del equipo napolitano a la Juve.

"Estaba muy triste, pero no lloré. Me dije a mí mismo: 'tengo que tener determinación y animar a los chicos y confortarles'. Quería demostrar a todo el mundo mi carácter y que puedo ser un líder en el equipo". Antoine Griezmann cuenta en una entrevista al Guardian inglés su reacción tras perder la final de la Eurocopa con Francia.

"Añoro mucho el balón. Cuando llegan los grandes torneos, como el Mundial, me duele el corazón. Hasta mis operaciones de hace un año, seguía entrenando, pero ya no puedo. Eso sí, me acerco muchos días a ver a las categorías inferiores del Santos. Me gusta ver crecer a los jóvenes futbolistas". Pelé, en una entrevista con el diario El Mundo.

"Lo que más me pregunta mi hijo Milan es cuando no ganamos por qué no hemos ganado. No entiende un Barça que pierde, pero eso es algo que pasa mucho a las nuevas generaciones de culés". Gerard Piqué, en una entrevista a Mundo Deportivo.

"Estoy buscando que Tevez se involucre más en el juego. Cuando volvió a Argentina comenzó jugando de enganche y luego pasó a ser delantero. Quiero que Carlitos juegue como en el 2003, en donde creaba situaciones de peligro y tenía llegada al gol". Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, sobre la actualidad del Apache en el club argentino.

"No fui a convencerlo, fui a hablar de fútbol. Y a los 10 minutos nos enganchamos, fueron casi dos horas hablando de fútbol y salió naturalmente que iba a estar en la lista. Le dije que en la Argentina hay 100 boludos, que hablan y critican y si les seguía haciendo caso se iba a volver loco. Le dije que no tenía que decir nada, que yo lo convocaba y punto. Después salió ese comunicado, que me pareció muy natural". El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza al diario argentino La Nación, acerca de la charla que tuvo con Lionel Messi para que aceptara seguir vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

"A nivel títulos fue posiblemente el mejor año de mi carrera. Ganamos la Champions y luego vino la Eurocopa. Ha sido un año extraordinario para mí". El portugués Cristiano Ronaldo, en una entrevista que brindó a la revista World Soccer.

"Estamos hablando de James Rodríguez, la que probablemente sea la gran figura del fútbol colombiano hoy día. Hizo un mundial extraordinario y si el Real Madrid pagó ese valor deberían respetarlo y darle más oportunidades, porque el primer año de Gareth Bale ni siquiera fue ni la mitad de lo que era en el Tottenham". El colombiano Faustino Asprilla en el programa de radio 'Al Primer Toque' de Onda Cero, sobre la situación de su compatriota James Rodríguez en el Real Madrid.

"MUFC será mi último club en Europa. Respeto a otros clubs pero el Manchester United era el único equipo que me podía alejar del Bayern Munich. Estaré listo si el equipo me necesita. Esto es todo lo que puedo decir sobre mi situación. Quiero agradecer a mis fans por el maravilloso apoyo que me han mostrado en las últimas semanas". El alemán Bastian Schweinsteiger en su cuenta de Twitter, en referencia a su situación en el Manchester United.

"No quiero pensar lo que pasará después de fin de año. Quiero disfrutar esto. Un título más en el club. Que la gente entienda que volví para esto. Que nunca es tarde; esto demuestra que nunca es tarde. Volví para ayudar y festejar". Andrés D'Alessandro, centrocampista de River Plate, luego de conquistar la Recopa Sudamericana con el club.

"Yo digo que se enojó para nada. Porque la culpa no la tiene él, la tienen otros. ¿Por qué iba a renunciar él? Se apuró en decir eso, después de haber tenido en vilo y llorando a muchos chicos en Argentina. Se le escapó un poco la tortuga, porque no tenemos otro mejor. Él es el que menos tiene que hacer sufrir a los argentinos, además del dolor de perder la final".