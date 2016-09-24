De estados de ánimo y lavadoras

"Cuando uno tiene siete kilos más, por lo que lleva una lavadora en la espalda, y consigue realizar ciertas jugadas como hizo Maxi López en Bérgamo, demuestra que tiene clase. Pero yo estoy enfadado porque él debería estar enfadado con sigo mismo. Le he dicho que hasta que no adelgace no jugará porque al 50% no puede aportar nada. Tiene que hacer una dieta equilibrada que le haga perder un quilo por semana. Pierde uno por semana o pagará una multa". Sinisa Mihajlovic, técnico del Torino, sobre el sobrepeso del delantero argentino.

"Tenemos más puntos de los que nos merecemos (...) No sé si hemos merecido ganar. Nueve puntos de doce está muy bien, no los voy a regalar, pero igual son excesivos!". La sorprendente declaración de Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, tras la victoria en Liga ante el Málaga.

"El Manchester City sólo llegó una vez a semifinales de la Champions League. Cuando la gente piensa que voy a ganar la Champions porque soy un buen entrenador, yo no pienso así. Mi felicidad no depende en si voy a ganar todos los títulos o no. Mi objetivo ahora es ser feliz hoy, beber un poco de vino y ya mañana preparar el siguiente partido". Pep Guardiola tras ser preguntado en rueda de prensa por si su Manchester City puede aspirar a ganar los 4 títulos a los que opta esta temporada.

"El año del Mundial de Sudáfrica fue un punto de inflexión como jugador y como persona. Si las cosas allí hubiesen ido mal, no sé dónde estaría hoy". Andrés Iniesta, en una entrevista a la emisora de radio Onda Cero.

"Me costó trabajo, pero está superado totalmente. Y como dije una vez en la prensa, si veo alguna vez al tipo ese (el que le disparó) no tendría problemas en hablar con él e incluso abrazarle. Le saludaré y le abrazaré. Lo haría sin ningún problema". Salvador Cabañas, exjugador paraguayo que recibió un disparo en la cabeza, en una entrevista al diario As.

"Ronaldinho no entrenaba ningún día de la semana y se presentaba directamente el viernes para jugar el sábado. Así era Ronaldinho. Creo que intentó seguir los pasos de Romario, que también salía cada noche, pero no tuvo el mismo éxito". Jérôme Leroy, exjugador francés que compartió vestuario con el astro brasileño en el PSG entre el 2001 y el 2003, en el programa "Le Vestiaire" de la televisión gala.

"El Barcelona nos manda mensajes para que cuidemos a Messi, pero ellos mucho no lo cuidan... Me extraña que lo hagan jugar todos los partidos. Más con los problemas que tiene...". El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, en el programa televisivo argentino 90 minutos de Fox Sports.

“Por supuesto también quiero agradecer a toda la gente que me hizo llegar su aliento. Tengo que parar unos días para poder volver aún más fuerte. Un abrazo a todos”. Lionel Messi, en su cuenta de Facebook, tras confirmarse su lesión muscular.

"El año pasado había arrancado un poco mejor en lo personal. Quizás me falta un poco de confianza. Trato de ayudar al equipo de todas maneras. Si no puedo hacer un gol, colaborar con lo que pueda: corriendo o recuperando una pelota". El argentino Paulo Dybala, sobre su momento en el Juventus.

"Comencé de delantero, pasé al medio, allí jugué casi toda mi carrera y terminé de líbero, siempre con panorama. Hoy uno que se adapta a distintas posiciones es Arturo Vidal. Me recuerda a mí. Incluso llega al gol en partidos importantes, aunque yo hice varios más...". El alemán Lothar Mathaeus al diario argentino Olé.