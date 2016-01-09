De emociones, confianza y conciencias tranquilas

"Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Yo me voy a la cama todos los días con la conciencia bien tranquila y duermo bien. No podemos vivir obsesionados con lo que otros piensan de nosotros. Si no, no viviríamos. Ni siquiera Dios agradó a todo el mundo". Cristiano Ronaldo y su actitud ante las crítcas, en una entrevista a la revista Papel.

"Estoy más emocionado que cuando firmé como jugador". El francés Zinedine Zidane, al ser presentado como nuevo entrenador del Real Madrid en reemplazo de Rafa Benítez.

"Ser entrenador es una profesión de riesgo, como el puenting y como este tipo de cosas. Eso es lo primero que te enseñan en el curso 'te van a echar una vez, justa o injustamente'. Es desagradable cuando te cesan y alegre cuando eres el que llega. Lo asimilamos y lo aceptamos". El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, sobre la destitución de Rafa Benítez.

"Quiero entrenar en la Premier League. Ésa es la única razón por la que no prolongo el contrato... En este momento de mi carrera necesito nuevos desafíos. Ésta es mi segunda experiencia como técnico y ahora necesito nuevos estímulos, nuevos jugadores". Pep Guardiola, al explicar su salida del Bayern Múnich.

“Ahora estoy jugando casi todo aquí en el club, es lo que necesitaba, el ritmo, esa confianza. Porque la gente cree que los goles dan la confianza, pero yo no pienso así. Yo creo que la confianza es por jugar día a día”. Javier Hernández, sobre el gran momento que vive en entrevista para el diario Orlando Sentinel.

"Hay un patrón común. Los tres gustan de jugar en el suelo, más que en el aire. Creen que tener la pelota y que el equipo se maneje en un espacio reducido permite un orden y una estabilidad para que los partidos se den como los diseñaron de antemano". Juan Manuel Lillo, uno de los precursores del estilo de toque que popularizó el FC Barcelona, a FIFA.com sobre la manera de ver el fútbol que tienen Pep Guardiola, Luis Enrique y Jorge Sampaoli, todos candidatos al premio Entrenador Mundial de la FIFA de Fútbol Masculino 2015.

*"Hubiese querido tener un final distinto en mi regreso a River, pero a veces los sueños no se concretan como uno quiere. Me llevo la enorme alegría de haber regresado al club que me vio nacer, conocer excelentes compañeros, disfrutar la obtención de títulos importantísimos siempre acompañado de la mejor hinchada". *Javier Saviola, al anunciar el final de su segundo ciclo en River Plate.

"Me sabe mal que la gente piense que puedo ir a un campo de fútbol a hacer daño a un compañero de profesión. Cuando el partido se acaba, se acaba y quien no lo quiera ver así es su problema. Yo tengo la conciencia muy tranquila". El arquero del Espanyol, Pau López, al comentar sobre la jugada en la que pisó a Lionel Messi en el partido ante Barcelona por la Copa del Rey.

"Creo que lo deberían haber compartido en los últimos cuatro años. Se podría decir ‘los ganadores conjuntos Ronaldo y Messi’ porque los dos han estado a un nivel distinto del resto". El inglés Kevin Keegan a FIFA.com, al hablar sobre los aspirantes al FIFA Ballon d'Or Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Hoy se fue más que un amigo... Se fue un luchador que, día a día, no solamente luchaba por él, sino por todos los demás. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí, porque me enseñaste muchas cosas en la vida y de las cuales las tengo muy presentes. Gracias por darme la posibilidad de jugar un Mundial. Gracias por todo lo que le diste al fútbol y Gracias por lo gran ser humano que fuiste". Luis Suárez, al despedir al fisioterapeuta de la selección uruguaya, Walter Ferreira, fallecido el domingo pasado.

"No se puede explicar lo que está haciendo. Lo único que podemos hacer es disfrutarlo porque no es normal lo que hace. Antes un jugador cuando hacía de 23 a 25 goles decíamos que era un delantero increíble. Messi lo hace en 3 meses". El francés Thierry Henry al hablar sobre su excompañero en el Barcelona, Lionel Messi.