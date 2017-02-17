De béisbol, genios y héroes de película

"La verdad es que me siento bastante español. Como a las 2 de la tarde, hablo con mi esposa y mi hija en castellano, ¡hasta cuando me enojo pienso en ese idioma!". Antoine Griezmann, en una entrevista exclusiva a FIFA.com.

"Más que táctica o técnica lo importante es el buen ambiente que tiene este equipo. Zidane me gusta porque es un poco como yo, una persona tranquila que no se altera cuando viene un problema. Es cercano y eso es vital para un entrenador y un equipo. Gracias a él hemos conseguido cosas importantes y que siga así". Nacho, jugador del Real Madrid, en una entrevista con el diario AS.

"Lo de Ramos y el minuto 93 no es casualidad. Su determinación marca la diferencia". Pepe Reina, compañero de Sergio Ramos en la selección, y al que se enfrentará en la eliminatoria entre Real Madrid y Nápoles de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Si no hubiera sido futbolista me habría dedicado a otro deporte. El tenis me ha llamado mucho la atención siempre. Igual habría estado peleando con Nadal". Sergio Ramos respondiendo a sus fans en directo a través de Facebook Live.

"Donde quiera que voy, gano. Soy como Indiana Jones". Zlatan Ibrahimovic, tras su triplete en la victoria del Manchester United ante el Saint-Étienne en la Europa League.

"El Barça es muy fuerte porque tiene a uno de los mejores jugadores del mundo. Y no estoy hablando de Messi, sino de Iniesta. Es el cerebro del equipo, controla todo y se complementa con Busquets. No hay nadie más fuerte en Europa". Robert Pires, ex jugador francés del Arsenal y el Villarreal, entre otros, en una entrevista al diario Le Parisien.

"Gracias a Dios que no juega". El croata Luka Modric bromeó en conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre la presencia de Diego Maradona en las gradas del Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Nápoles, por la Liga de Campeones.

"El Manchester City tiene un jugador muy especial (Gabriel Jesús).Tal vez, en el futuro, incluso el mejor jugador en el mundo. En este momento es Messi. Y siempre dije que algún día será Neymar. Pero en el futuro puede ser Gabriel. Tiene todas las habilidades para hacer que eso suceda". La estrella brasileña Ronaldinho sobre su joven compatriota y reciente fichaje del Manchester City.

"Con todo el respeto por Maradona, jugador al que yo veía cuando tenía 14 años, voy a temer más a Callejón, Insigne y Mertens, los tres de arriba del Nápoles. Nosotros también tenemos nuestras armas y va a ser un buen partido". Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, al ser preguntado por la asistencia de Diego Maradona al partido de Champions entre el equipo blanco y el Nápoles.

"¿Mi relación con Luis? Venimos del mismo lugar, pero hemos tomado diferentes caminos. Él salió de Salto cuando era joven y yo me quedé allá por más tiempo. Lo que tenemos en común es la selección nacional. Somos amigos y La Celeste es una verdadera familia. He hablado con él y queremos representar a nuestro país y a nuestra ciudad de la mejor manera. ¿Que si soy mejor que él? Somos diferentes. Luis es muy físico, es impresionante y usa mucho su cuerpo, y yo soy menos físico que él". Edinson Cavani sobre Luis Suárez en la conferencia de prensa previa al PSG - FC Barcelona por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Lo hizo un equipo francés, en un golpeo frontal en el que los jugadores en lugar de ponerse en barrera a 9.15, se ponían en la portería. Nosotros lo analizamos y estuvimos valorando si hacerlo o no hacerlo contra el Barcelona de Messi. Y pensamos, mira, puede ser tal el invento que salga bien y que digan que somos los inventores de una parte del fútbol, o que salga mal y que digan que somos los más tontos. Y no lo hicimos. Esa decisión última la tomé yo. Y nos metió gol". Unai Emery, entrenador del PSG, en una entrevista con la Agencia EFE.

"Al FC Barcelona hay que jugarle como hace el Atlético. Juegan muy bien. Lo hacen muy juntos y dejan pocos espacios. Tenemos que intentar jugar como ellos". Marco Verratti, centrocamposta del PSG, apuntaba a la clave de cómo enfrentarse al Barça en la previa de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Cuando vivimos en Venezuela, el béisbol era el deporte número uno. He jugado en la competición al más alto nivel. Pero mi padre me hizo comprender que tenía que tomar una decisión y decidí regresar a Colombia para centrarme en el fútbol. Hubiera sido difícil hacer lo mismo en Venezuela porque habría sido tentado por el béisbol, que amaba como a mí mismo. Creo que tenía un gran potencial en el momento. Creo que podría haber ido muy lejos". Radamel Falcao, jugador colombiano del Mónaco, en entrevista con UEFA.com.