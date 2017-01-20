De Batman a pesar 200 kilos

"¿Luis Enrique? Si tuviera que tirarme de un puente por el míster, lo haría sin dudarlo". Ivan Rakitic, jugador del Barcelona, muestra su apoyo a su entrenador en una entrevista a France Football.

"Tiene más tiempo esa entrevista... Mejor no preguntéis demasiado ahora, que a lo mejor me voy solo al puente. Rakitic es una persona ejemplar dentro y fuera del centro del campo. No le daré mucha importancia a esas declaraciones". Luis Enrique en rueda de prensa sobre las declaraciones de Rakitic.

"Después de tanto tiempo, fue mejor de lo que pensaba. Bastante bien, no digo muy bien. Tengo que profundizar en el ritmo". Juan Sebastián Verón, presidente y ahora otra vez futbolista de Estudiantes de La Plata, tras su regreso al fútbol profesional.

"Estamos descartados del título de liga, no depende del partido contra el Tottenham. Estamos descartados... porque nos han descartado Las expectativas son las que son debido a mi pasado. Lo que puedo decir es que estoy muy contento en Manchester, me siento bienvenido, bien tratado y quiero pelear por todo". Pep Guardiola, técnico del City, en conferencia de prensa.

"Comparar a Messi con el resto es como comparar a un gran policía con Batman". Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, en una entrevista con Jorge Valdano en Bein Sports.

"¿Casillas o Buffon? Con los dos me he sentido seguro, creo que no soy el único que lo dice. Casi todo el mundo dice que son dos de los mejores de la historia por todo lo que han ganado y por cómo se han mantenido en la élite durante tantos años. Me siento todo un privilegiado por haber jugado y aprendido de los dos". Gonzalo Higuaín, en una entrevista al diario Marca.

"Esta temporada realmente me zambulliré en el fútbol y en aprender las reglas del juego. Zion -su hijo menor- y mi mujer aman el fútbol, entonces debo hacerlo. Primero necesito conocerlo, ir a un partido. Quiero sentir a la afición y su energía, que son las razones que hacen del fútbol el deporte número uno del mundo". Dwayne Wade, basquetbolista estrella de los Chicago Bulls de la NBA norteamericana, a la cadena CNN sobre su nuevo interés en el deporte rey.

"*Yo muero por los que tienen huevos, van de frente y tienen personalidad. Me parece un grandísimo entrenador". *El defensa del Real Madrid Sergio Ramos, y su particular elogio a Jorge Sampaoli, minutos después de que el equipo sevillano pusiera fin a la racha de 40 partidos sin perder de los madridistas.

"Si pienso en lo que dice la gente, no puedo ni armar el equipo Lo más importante es la confianza que yo le demuestro a Higuaín, no el silbido de la tribuna. El que le tiene confianza soy yo. Él me dijo que está acostumbrado a las críticas, que puede jugar igual. Ya va a aparecer un gol que cambiará las cosas". El seleccionador argentino Edgardo Bauza, al programa Estudio Fútbol de TyC Sports, con relación a las críticas que pesan sobre el atacante Gonzalo Higuaín.

"Hay que tratar de sentir como ellos sienten, empatizar. Hoy el líder humano es el líder que triunfa. La mano dura ya ha pasado al olvido. Los chicos también sienten pasión, pero hay que ayudarlos a descubrir la pasión, la inspiración. Más que motivarlos, hay que cuidarlos... Hoy en día todo tiende a enfriar las relaciones, a sostenerlas por los mensajitos, whatsapp, skype, a la gente le cuesta relacionarse, hablarse, mirarse a la cara, tocarse... Los que venimos de otra generación, y quedamos en el medio, tenemos la responsabilidad de que esta nueva generación no pierda el tocarse, hablarse, relacionarse, que en definitiva es el fútbol. La táctica no es más que la relación que tienes tu con tu compañero, al final es eso". Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, en una entrevista con el diario argentino La Nación sobre cómo llegarle a las nuevas generaciones de futbolistas.

"El sentimiento de marcar un gol. No importa dónde esté jugando o la edad que tenga, ése es el momento por el que he vivido 20 años. Es el momento por el que vivo cada semana. Desearía poder describirlo. Desearía que todo el mundo pudiera sentirlo al menos una vez. La única vez que he tenido un sentimiento más fuerte en mi corazón fue cuando me casé el año pasado. Marcar un gol es una explosión de sensaciones. Está ahí inmediatamente: ¡bam! Antes de patear la pelota sientes como si pesaras 200 kilos. Entonces la pelota sale de tu pie, va por el aire y llega a la red. Y en ese momento sientes como si flotaras". El delantero alemán Mario Gómez describe lo que siente cada vez que marca un gol en The Player Tribune.