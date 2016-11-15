Cuentas pendientes, ambiciones y consejos íntimos

"En un día libre, nos dice que el que quiera tener alguna relación sexual, debe ser antes de medianoche porque hace falta tener un buen sueño. Dice que lo hizo con Messi, que desde entonces no se lesionaba muscularmente, y también con Lewandowski, al que dejó en el banquillo y comenzó a comprender algunas cosas". El francés Samir Nasri, jugador del Sevilla, en el programa L'equipe du soir, sobre el método de Pep Guardiola.

"A mí manera de ver, en el fútbol no existen resultados justos o injustos. Los méritos hay que hacerlos para concretarlos en goles". El entrenador de Uruguay Oscar Tabárez, tras la derrota con Chile en Santiago por la 12° jornada del clasificatorio sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

"Cristiano está demostrando que entiende que ya no puede coger el balón desde el centro del campo, irse de cinco y marcar el gol de partido. Sabe que donde más le necesita su equipo es dentro del área". Gaizka Mendieta, exjugador español, sobre la evolución del astro luso.

"Me quedó la cuenta pendiente de jugar con el Barça o en el Madrid porque creo que es el sueño de todos los futbolistas, aunque me doy por satisfecho habiendo jugado en otros equipos potentes de Italia". Andrea Pirlo en una entrevista con Marca.

"Con Messi en esta dimensión es imposible, porque él solo marca una diferencia notable". José Pekerman, seleccionador de Colombia, tras la derrota con Argentina por el clasificatorio para Rusia 2018.

"Eso es lo que quiero, con dos goles ya supero al 'Matador', y eso me dejaría tranquilo... ¡Luego quiero hacer más goles para que nadie me supere a mí!". El chileno Alexis Sánchez, durante una actividad con uno de sus auspiciantes, al responder sobre cómo se siente con la posiblidad de superar a Marcelo Salas como el máximo artillero en la historia de su selección.

"Es difícil explicarlo ahorita mismo. Simplemente se siente increíble haber anotado el primer gol de Venezuela en un Mundial Sub-20, justo en mi primer juego para mi país". La venezolana Mariana Speckmaier, a FIFA.com, tras la caída con Alemania por la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016.

"En marzo tenemos dos partidos que pueden ser ganables y esperemos sacar los seis puntos". El colombiano James Rodríguez, tras la derrota con Argentina por las eliminatorias para Rusia 2018, sobre los futuros encuentros de su selección ante Bolivia y Ecuador.

"Colombia está por debajo de Ecuador y ya van muchos partidos. James debería respetar más a los rivales y pensar que nos tenemos que enfrentar en marzo. Tal vez las palabras que él dice le puedan jugar en contra". Gustavo Quinteros, seleccionador de Ecuador, regogió el guante y respondió a James Rodríguez.

"México es un equipo que todavía hace altibajos, un equipo que está luchando no por ir a un Mundial, sino porque en el Mundial sea grande". El seleccionador de Panamá, Hernán Darío Gómez, y su opinión sobre México, uno de sus rivales en el Hexagonal Final del clasificatorio de la Zona Norte, Centroamérica y Caribe para Rusia 2018.

"Esta generación es la generación más profesional de jugadores no sólo en Inglaterra, sino la más profesional que Inglaterra haya tenido. Todos los tipos, todas las leyendas que amamos y admiramos bebían como demonios y fumaban como locos, pero aun así eran buenos jugadores. Eso no lo hace nadie ya". Juergen Klopp, técnico del Liverpool, sale en defensa de Wayne Rooney tras las críticas recibidas por unas imágenes en las que el jugador salía bebiendo en una boda.

"Estamos pasando por un momento durísimo. No imaginábamos empezar el Hexagonal sufriendo dos derrotas. Ya sabíamos que iba a ser difícil, con dos partidos complicados al principio, pero esperábamos sumar algún punto".