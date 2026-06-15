El presidente de la FIFA afirma que el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ «ha superado nuestras expectativas»

Gianni Infantino se ha dirigido a la directiva de la FIFA y a las federaciones miembro en las cumbres ejecutivas de fútbol de la FIFA 2026

La cita, de varios días de duración, coincide con la celebración del Mundial

El presidente de la FIFA asegura que el comienzo de la competición ha sido espectacular, con los estadios repletos, un ambiente inmejorable y un fútbol increíble

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras haber asistido a cinco estadios de los tres países anfitriones, aseguró que el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido «un éxito rotundo» que «ha superado nuestras expectativas».

Infantino ha tomado la palabra en la primera jornada de las cumbres ejecutivas de fútbol de la FIFA 2026, celebrada en Miami (Estados Unidos). Estas cumbres, que se pusieron en marcha en el primer año de la presidencia de Infantino, permiten que la directiva de la FIFA y los representantes de las federaciones miembro (FM) se reúnan para conversar sobre varios programas, iniciativas y políticas.

La edición de este año, que finalizará el próximo 17 de junio, incluye sesiones que abordan la evolución del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, las competiciones juveniles y la estrategia digital de la FIFA, entre otros asuntos. Como cabe esperar, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acapara toda la atención.

Infantino afirmó estar encantado con «el extraordinario ambiente y los estadios repletos» de los primeros ocho partidos, que han registrado un promedio de asistencia superior a 63 000 espectadores. También se ha mostrado satisfecho con la calidad del juego, que demuestra el aumento de la competitividad en todo el mundo. Como ejemplo, ha citado el encuentro celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, saldado con un empate a 1-1:

«El partido que ha enfrentado a Catar y Suiza en un estadio abarrotado por 68 000 personas en San Francisco no era uno de los partidos inaugurales de los países anfitriones. Sin embargo, hemos asistido a un encuentro magnífico con un resultado sorprendente solo para algunos —comentó ante los representantes de las FM reunidos en las cumbres—. Sabemos que el fútbol se ha vuelto muy competitivo en todos los rincones del planeta. Todo el mundo puede jugar al fútbol, y esto es solo posible gracias al trabajo que ustedes llevan a cabo en sus respectivos países».

Encuentro de federaciones miembro de la FIFA durante el Summit Ejecutivo de Fútbol en Miami 2026 02:23

Y añadió: «En general, el ambiente en los estadios y en Norteamérica ha sido alegre e inclusivo. Esto siempre iba a ser así una vez que el balón echara a rodar, a pesar de la complejidad que supone organizar una competición en un territorio tan amplio y en tiempos tan difíciles».

«Todo esto requiere una gran organización y muchísimo trabajo que no se advierte cuando uno asiste a un partido —manifestó el presidente—. No obstante, solo podemos alcanzar esta calidad sobre el terreno de juego gracias al esfuerzo de muchas personas que trabajan para hacerlo posible. En los primeros ocho partidos, además del extraordinario ambiente vivido en las gradas, las jugadas y los goles exhibidos han sido magníficos».

Los tres países anfitriones no sufrieron ninguna derrota en sus primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: México se impuso a Sudáfrica por 2-0 en Ciudad de México; Canadá empató a 1-1 con Bosnia y Herzegovina en Toronto y Estados Unidos se impuso a Paraguay por 4-1 en Los Ángeles. En los primeros tres días de la competición también hemos presenciado el regreso de Haití y Escocia a los escenarios mundialistas tras una larga ausencia, o jugadas extraordinarias en el partido del grupo C entre Brasil y Marruecos disputado en Nueva York Nueva Jersey, ciudad anfitriona de la final.

Asimismo, el ambiente inmejorable de los FIFA Fan Festival™ y las fiestas de visionado, así como la pasión del público reunido en los espacios públicos, como el Paseo de la Reforma de Ciudad de México o Times Square de Nueva York, han contribuido a la emoción colectiva del Mundial.

«Ha sido una grata sorpresa ver a tantos niños y familias asistir a los partidos —continuó el presidente de la FIFA—. Puede que esto no sea tan habitual en algunas competiciones de fútbol, pero genera un ambiente magnífico. Hemos visto un ambiente muy pacífico y festivo en Ciudad de México y en otros lugares. Esta es justo la esencia del Mundial».

Desde un punto de vista logístico y técnico, las valoraciones iniciales sobre la presentación y organización de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han sido positivas. Los primeros encuentros han cumplido los criterios mundialistas, incluido el espectáculo de las ceremonias inaugurales y las nuevas reglas elaboradas para evitar la pérdida de tiempo y aumentar la equidad sobre el terreno de juego.

«Buscamos aplicar las nuevas disposiciones de las Reglas de Juego. Hemos visto que el ritmo de los encuentros es muy rápido. Los jugadores ya no se quedan tirados en el suelo más de cinco minutos, porque saben que, si lo hacen, tienen que salir del campo. También salen rápidamente en las sustituciones», añadió el presidente de la FIFA, al hablar sobre las repercusiones que han generado las nuevas Reglas.