Cesare Maldini fallece a los 84 años

Cesare Maldini, ex entrenador de Italia, ha fallecido a los 84 años de edad.

El padre de Paolo Maldini, leyenda del AC Milán y quien también fue defensor rossonero, se hizo cargo de la selección italiana en 1996, llevando a la Azzurra a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™.

Como jugador, Maldini disputó 14 partidos con Italia (dos de ellos en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962™), ganó 4 títulos de la Serie A y con el Milán ganó la Copa de Europa en 1963 antes de poner fin a sus días como jugador en Turín en 1967.

Nacido en Trieste, Maldini inició su carrera en el banquillo convirtiéndose en asistente en el AC Milán, equipo donde fue capitán como jugador, antes de tomar el puesto de entrenador principal en 1972.

Maldini llevó a la Azzurra a tres títulos consecutivos del Campeonato de Europa UEFA Sub-21 en 1992, 1994, 1996.

También, guió a Paraguay a la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigió una carta a la Federación Italiana de Fútbol mostrando su pesar por la muerte de Maldini. "La FIFA y toda la gran familia del fútbol estamos a su lado y lamentamos la pérdida de la leyenda italiana y del AC Milan Cesare Maldini, padre de mi querido amigo Paolo. Cesare fue un gran, y muy querido, deportista. Alguien de quien Italia estará siempre orgullosa".

El AC Milan, club en el que Cesare Maldini forjó gran parte de su leyenda, también mostró su duelo a través de las redes sociales: