Conoce a Carlton Gomes

En esta edición 2022 ha ejercido de anfitrión, entre otros, de Ibrahim Gusau, presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, y de Johanna Wood, presidenta de la Federación Neozelandesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, con motivo de las semifinales. Pero sobre todo ha agradecido la experiencia que ha podido vivir por segunda vez. "Las jugadoras que vemos aquí dan el puntapié inicial a su sueño", explicó Carlton Gomes en referencia al lema del torneo, Kick off the dream. "Pero yo también. Cada vez que entro en el estadio como voluntario hago realidad mi sueño al formar parte de esta maravillosa Copa Mundial". "Me han dicho que a mis 70 años era el voluntario de más edad de las tres sedes, Bhubaneswar, Goa y Bombay. Doy gracias a Dios por haberme dado la energía y la inspiración para estar aquí, pero también a mi familia por su apoyo. Tengo la impresión de participar realmente en el torneo. ¡Si fuese más joven, quizá me lanzaría incluso al césped a jugar!".