Se impone una sanción de dos meses a Moses Hassim Magogo 

El presidente del Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha ratificado la sanción acordada entre el Sr. Moses Hassim Magogo, presidente de la Federación Ugandesa de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol, y el presidente del Órgano de Instrucción.

La investigación al Sr. Magogo se inició el 23 de julio de 2018 y tuvo como objeto la reventa de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2014™.

De conformidad con el art. 67, apdo. 1 del Código de Ética de la FIFA, las partes han acordado las siguientes sanciones:

Multa de 10.000 CHF.

Una suspensión que le impedirá participar en cualquier actividad futbolística nacional o internacional durante dos meses.