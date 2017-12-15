Marco Polo Del Nero inhabilitado por Comisión de Ética durante 90 días para realizar actividades vinculadas al fútbol

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética ha inhabilitado provisionalmente al presidente de la Confederação Brasileira de Futebol, el Sr. Marco Polo Del Nero, durante 90 días. La duración de la inhabilitación podrá ampliarse por un periodo suplementario que no exceda de 45 días.

Mientras esté vigente su inhabilitación, el Sr. Marco Polo Del Nero no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol en los ámbitos nacional e internacional. La suspensión entra en vigor con efecto inmediato.