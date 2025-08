La FIFA presenta el Grupo de Estudio Técnico de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

Arsène Wenger dirigirá el GET, que contará con Jürgen Klinsmann, Alberto Zaccheroni, Cha Du-Ri, Sunday Oliseh, Faryd Mondragón y Pascal Zuberbühler

La FIFA ha presentado hoy el Grupo de Estudio Técnico (GET), que ofrecerá análisis punteros de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ para fomentar y mejorar la comprensión del fútbol en todo el mundo.

Con el director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, a la cabeza, el GET se compondrá de Jürgen Klinsmann (Alemania), Alberto Zaccheroni (Italia), Cha Du-Ri (República de Corea), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragón (Colombia) y Pascal Zuberbühler (Suiza). Además, contará con el apoyo del jefe del Departamento de Programas de Alto Rendimiento, Ulf Schott, y del jefe de equipo de Análisis y perspectivas del rendimiento futbolístico, Chris Loxston, así como de un equipo de analistas deportivos, ingenieros de datos, científicos de datos y analistas del rendimiento radicados tanto en Catar como en Gales.

Además de analizar lo que ocurra en el campo, el GET estudiará las tendencias y patrones de cara al futuro del fútbol, así como su efecto en la formación de entrenadores y el desarrollo del talento. "Queremos describir, analizar e interpretar lo que sucede en el terreno de juego para interpelar a los expertos técnicos y a la afición en general —ha explicado Wenger—. No solo recabaremos más datos que antes, sino que trataremos de hallar el equilibrio exacto entre conocimientos especializados y datos. Además, queremos informar a la gente sobre nuestras observaciones técnicas de forma directa durante el propio torneo, no meses después".