La Comisión de Ética sanciona a ex oficiales

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha inhabilitado de por vida al Sr. Sergio Jadue, ex vicepresidente de la CONMEBOL, ex presidente de la Federación de Fútbol de Chile y ex miembro de la Comisión de Asociaciones de la FIFA, y al Sr. Luis Bedoya, ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ex vicepresidente de la CONMEBOL y ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes no podrán realizar actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otro tipo), tanto en el ámbito nacional como internacional.

Las investigaciones contra los Sres. Jadue y Bedoya se iniciaron el 4 de diciembre de 2015 y fueron llevadas a cabo por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, a partir de un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 3 de diciembre de 2015. A tenor de dicho comunicado, los dos oficiales renunciaron a su derecho a ser acusados formalmente y se declararon culpables de los cargos de asociación ilícita y delito informático.

Sus declaraciones de culpabilidad se referían a dos tramas delictivas para solicitar y recibir sobornos de empresas de marketing deportivo, en relación con la concesión de los derechos de marketing de la Copa Libertadores de la CONMEBOL y la Copa América Centenario de la CONMEBOL y la CONCACAF, así como de la Copa América de la CONMEBOL.

El órgano de decisión consideró a los Sres. Jadue y Bedoya culpables de contravenir los arts. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas), 19 (Conflicto de intereses) y 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA. A consecuencia de lo anterior, los dos oficiales han sido inhabilitados de por vida para realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Las sanciones entrarán en vigor en cuanto las decisiones sean notificadas.