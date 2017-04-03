La Comisión de Ética independiente suspende a un exoficial guatemalteco

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha inhabilitado a Brayan Jiménez, expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FENAFUTG) y exmiembro de la Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social de la FIFA, para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como internacional.

El día 4 de diciembre de 2015, un día después de la publicación de un comunicado de prensa al respecto por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., dio comienzo la investigación del caso contra Brayan Jiménez bajo la dirección de Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética.

El 29 de julio de 2016, Brayan Jiménez se declaró culpable de un cargo de asociación ilícita y de dos cargos de delito informático. Su declaración de culpabilidad se refiere a dos tramas delictivas distintas: una de ellas, para solicitar y recibir sobornos de empresas de marketing en relación con la concesión de los derechos de comercialización de los clasificatorios para el Mundial de la región de la UNCAF, mientras que la segunda trama guarda relación con ciertos acuerdos para que la selección nacional del país disputase encuentros amistosos en la región de la UNCAF.

El órgano de decisión halló a Jiménez culpable de contravenir el art. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas), 19 (Conflicto de intereses) y 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA. A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) en el ámbito nacional ni en el internacional.