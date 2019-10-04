El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a John Wesley Gonjuan

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. John Wesley Gonjuan, exvicepresidente de la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea y exjefe de competiciones del Comité de Organización Local durante la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016, culpable de haber ofrecido y aceptado obsequios y de haberse visto involucrado en un conflicto de intereses, en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Gonjuan ha sido resultado de una auditoría que ha revelado un conflicto de intereses a causa del ingreso de una cantidad indebida en 2016 por parte de una empresa de su propiedad, en relación con su cargo como oficial durante la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016.

Con su fallo, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Gonjuan violó el art. 19 (Conflicto de intereses) y el art. 20 (Ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios) de la ed. de 2019 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado durante dos años y ocho meses para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50.000 CHF.