La Comisión de Ética independiente sanciona a Franz Beckenbauer

Presidido por Jack Kariko, el órgano de decisión de la Comisión de Ética ha sancionado con una advertencia y una multa al oficial de fútbol Franz Beckenbauer. La sanción entra en vigor de inmediato.

La decisión se adoptó sobre la base de las investigaciones realizadas por la jefa de investigación, Vanessa Allard, miembro del órgano de instrucción de la Comisión de Ética.

En el presente caso, el Sr. Beckenbauer no cooperó con la Comisión de Ética en la investigación realizada por el entonces presidente del órgano de instrucción de dicha comisión sobre las candidaturas a las ediciones 2018 y 2022 de la Copa Mundial de la FIFA™, pese a reiteradas solicitudes de asistencia, es decir, facilitar información en una entrevista personal y responder a preguntas formuladas por escrito, tanto en inglés como en alemán. En consecuencia, el Sr. Beckenbauer no observó un comportamiento conforme a las reglas generales de conducta que se aplican a los oficiales de fútbol en el contexto de la investigación, con lo cual contravino el artículo 13 del Código Ético de la FIFA. Además, el órgano de decisión declaró culpable al Sr. Beckenbauer de haber infringido el artículo 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir de cuentas) y el artículo 42 (Obligación general de cooperación) del citado código.

En el presente caso no se tuvieron en cuenta las cuestiones relacionadas con la adjudicación a Alemania de la Copa Mundial de la FIFA 2006™.

En vista de que el Sr. Beckenbauer posteriormente demostró su voluntad de cooperar, ha sido sancionado con una advertencia y una multa de 7.000 CHF. Anteriormente se había impuesto al Sr. Beckenbauer una suspensión provisional en relación con el presente caso.