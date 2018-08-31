La Comisión de Ética independiente prolonga 45 días más la suspensión provisional de Osiris Guzmán

El 4 de junio de 2018, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética inhabilitó provisionalmente por 90 días al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFUTBOL), Osiris Guzmán. El viernes 31 de agosto, el presidente del citado órgano ha decidido prorrogar 45 días más la suspensión provisional.

Mientras esté vigente la inhabilitación, Guzmán no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol en el ámbito nacional o internacional. Los 45 días de la ampliación de la suspensión comenzarán a contar a partir del 2 de septiembre de 2018.