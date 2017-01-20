La Comisión de Ética independiente inhabilita a Najeeb Chirakal

El órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha decidido prohibir al oficial Najeeb Chirakal de por vida la participación en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol en los ámbitos nacional e internacional.

La investigación del caso fue dirigida por Vanessa Allard, miembro del órgano de instrucción de la Comisión de Ética; una vez concluida la investigación, se presentó al órgano de decisión el correspondiente informe final, concretamente el 2 de noviembre de 2016. El procedimiento de decisión se inició formalmente el 14 de noviembre del mismo año.

Por su parte, el órgano de decisión determinó que Chirakal había estado implicado en varios pagos ilícitos efectuados en nombre de terceros a varios profesionales del fútbol entre 2009 y 2011, además de su falta de colaboración en varios procedimientos éticos. En consecuencia, se le declaró culpable de infringir de los artículos 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas), 19 (Conflicto de intereses), 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios), 21 (Cohecho y corrupción), 41 (Obligación de cooperar de las partes) y 42 (Obligación general de cooperación) del Código Ético de la FIFA.

Esta sanción entra en vigor el 20 de enero de 2017, fecha de notificación de la presente decisión.