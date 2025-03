La FIFA lanza un programa de educación pionero para ex jugadores

'The Next 90' pretende proporcionar a futbolistas retirados las herramientas adecuadas para diseñar su carrera

Comenzará en enero de 2022, y el plazo de solicitudes se abre este 2 de noviembre

La FIFA cubrirá todas las tasas y costes de matrícula. El CIES distribuirá el programa

Las FIFA Legends tienen el orgullo de anunciar el comienzo de un nuevo proyecto, The Next 90 ("Los próximos 90"), destinado a proporcionar a los ex futbolistas las habilidades, herramientas y confianza necesarias para tener éxito en sus carreras más allá del fútbol, cuando su etapa de jugador haya acabado. The Next 90 capacitará a los ex jugadores para convertirse en los directores ejecutivos de su nueva carrera.

El Programa The Next 90 está dirigido a jugadores retirados con al menos una internacionalidad absoluta en su haber y un buen dominio del inglés tanto escrito como hablado. Está enfocado especialmente para líderes natos y ex jugadores que estén deseosos de trasladar sus logros en el campo a una segunda carrera, ya sea en el fútbol o en otro ámbito.

The Next 90 comenzará con el lanzamiento de un innovador programa educativo, organizado por las FIFA Legends y su socio el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte). El proceso para que los ex jugadores presenten sus solicitudes se abre este 2 de noviembre. El curso comenzará en enero de 2022 y durará hasta diciembre de 2022.

La primera promoción de entre 30 a 35 solicitantes admitidos cursará siete módulos tanto por Internet como presenciales. La FIFA cubrirá todas las tasas y costes de matrícula.

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, declaró lo siguiente:

"Tengo el gran orgullo de presentar The Next 90, un proyecto hecho a medida de la FIFA que está diseñado para ayudar a los ex jugadores a dar el siguiente paso en su carrera tras haber colgado las botas. Les proporcionará todas las herramientas necesarias para diseñarse una segunda carrera según sus propias condiciones, tanto si está relacionada con nuestro deporte como si no".

"Este proyecto brinda a la FIFA la oportunidad de apoyarlos en su siguiente etapa y asegurarse de que los ex futbolistas sigan teniendo un impacto positivo significativo en nuestra sociedad en una época en la que el mundo más lo necesita".

"Este es el compromiso de la FIFA con los ex jugadores, las personas que han contribuido a convertir a nuestro fútbol en el magnífico deporte que es. Seguiremos apoyándolos en su camino, porque su vida no se acaba cuando suena el pitido final, y tienen que asegurarse de estar preparados para los próximos 90".

A su vez, el mítico ex jugador brasileño Kaká señaló: "Es fantástico que la FIFA haya decidido profundizar en la carrera de los jugadores tras colgar las botas y en cómo pueden apoyar esta transición desde la cancha. El momento de la retirada normalmente resulta muy desalentador y, como jugadores, necesitamos toda la ayuda que sea posible para superarlo".

"No hay mejor forma de hacerlo que proporcionando una educación que nos ayudará a prepararnos para nuestra próxima jugada. Creo de verdad en el poder de la educación, y estoy seguro de que The Next 90 será un magnífico programa para ayudar a los ex jugadores a hacer la transición hacia su segunda carrera".

Aquí puede encontrarse más información sobre el proyecto The Next 90: https://www.fifa.com/social-impact/fifa-legends/the-next-ninety