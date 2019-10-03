El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona al Sr. Domingo Mituy Edjang

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Domingo Mituy Edjang, expresidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) y exmiembro de una comisión permanente de la FIFA, culpable de violar el Código de Ética de la FIFA por apropiación indebida de fondos de la FIFA.

La investigación del caso que atañe al Sr. Mituy Edjang está vinculada a la malversación de fondos que la FEGUIFUT percibió en 2014, en el marco del Programa de Asistencia Financiera de la FIFA.

Con su fallo, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Mituy Edjang violó el art. 21, apdo. 2 (Cohecho y corrupción) de la ed. de 2012 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado por cuatro años para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 80 000 CHF.