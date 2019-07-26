El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona al Sr. Abu Bakarr Kabba

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Abu Bakarr Kabba, ex oficial del fútbol adscrito a la Federación de Fútbol de Sierra Leona, culpable de haber aceptado y recibido sobornos para manipular partidos internacionales en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción relativa al Sr. Kabba se abrió el 11 de julio de 2018 sobre la base de una exhaustiva investigación de varios partidos internacionales que el Sr. Wilson Raj Perumal intentó amañar para favorecer ciertas apuestas. La FIFA, a través de los departamentos correspondientes, llevó a cabo esta instrucción de gran envergadura con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes.

Con su decisión, el órgano de decisión considera que el Sr. Kabba violó el art. 11 (Cohecho) de la ed. de 2009 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado para los próximos cinco años para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50.000 CHF.