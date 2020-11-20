El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Yves Jean-Bart

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Yves Jean-Bart, presidente de la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) y exmiembro de una comisión permanente de la FIFA, culpable de violar el Código de Ética de la FIFA por abuso de cargo, además de acoso sexual y abusos a varias futbolistas, incluidas menores de edad.

El procedimiento de ética mencionado está relacionado con una amplia investigación sobre el Sr. Jean-Bart y otros oficiales de la FHF, quienes presuntamente han estado involucrados, ya sea como perpetradores, cómplices o instigadores, en abusos sexuales a jugadoras cometidos de forma sistemática entre 2014 y 2020. Los procedimientos sobre otros oficiales de la FHF siguen pendientes de resolución.

En su decisión, el órgano de decisión consideró que el Sr. Jean-Bart había infringido el art. 23 (Protección de la integridad física y mental) y el art. 25 (Abuso de cargo) del Código de Ética de la FIFA y le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra vida índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1 000 000 de CHF.