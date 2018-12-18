El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Seedy Kinteh

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado por cuatro años al Sr. Seedy Kinteh, expresidente de la Federación de Fútbol de Gambia, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La investigación pertinente se inició el 1 de marzo de 2017 y una vez concluida esta, el órgano de decisión halló a Kinteh culpable de haber violado el art. 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) y el art. 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA, edición de 2012. En consecuencia, a Kinteh se le ha prohibido ejercer durante cuatro años cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 200.000 USD.