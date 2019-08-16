El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Samson Siasia

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Samson Siasia, exoficial del fútbol adscrito a la Federación Nigeriana de Fútbol, culpable de haber aceptado recibir sobornos para manipular partidos en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción del caso de ética relativo al Sr. Siasia se abrió el 11 de febrero de 2019 sobre la base de una exhaustiva investigación de varios partidos que el Sr. Wilson Raj Perumal intentó amañar para favorecer ciertas apuestas. La FIFA, a través de los departamentos correspondientes, llevó a cabo esta investigación de gran envergadura con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes.

Con su decisión, el órgano de decisión consideró que el Sr. Siasia había violado el art. 11 (Cohecho) del Código de Ética de la FIFA (ed. de 2009), por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50.000 CHF.