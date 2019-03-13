El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Rafael Salguero

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Rafael Salguero, expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) y exmiembro de los comités ejecutivos de la FIFA y la Concacaf, culpable de violar el Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Salguero guarda relación con varios casos de soborno durante el periodo comprendido entre 2006 y 2014 vinculados a competiciones de la Concacaf y de la FIFA, así como con la venta ilegal de entradas para la Copa Mundial de la FIFA™.

Es su decisión, el órgano de decisión halló al Sr. Salguero culpable de infringir el art. 27 (Cohecho) del Código de Ética de la FIFA y puso de relieve su colaboración con las autoridades estadounidenses y durante el procedimiento llevado ante la Comisión de Ética. El Sr. Salguero ha sido inhabilitado y no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol por un periodo de siete años en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 100.000 CHF.