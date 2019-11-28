El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Patrice-Edouard Ngaïssona

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha hallado a Patrice-Edouard Ngaïssona, expresidente de la Federación de Fútbol de la República Centroafricana (CARFA) y exmiembro de comisiones permanentes de la FIFA, culpable de haber infringido su obligación de neutralidad, así como de discriminación y de haber incumplido su deber de respetar o salvaguardar la integridad y la dignidad humana, en violación del Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Ngaïssona tuvo como objeto su participación en el movimiento antibalaka en calidad de uno de sus principales líderes, además del conflicto armado relacionado con este movimiento que tuvo lugar en la República Centroafricana entre 2013 y 2014.

En su decisión, el Órgano de Decisión consideró que el Sr. Ngaïssona infringió el art. 14 (Deber de neutralidad), el art. 22 (Discriminación y difamación) y el art. 23 (Protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la FIFA (edición de 2018), por lo que se le ha inhabilitado seis años y ocho meses para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 500 000 CHF.

La decisión se ha notificado al interesado el 28 de noviembre, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor. Además, se ha publicado en legal.fifa.com.