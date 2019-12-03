El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Mohammad Hanif Sediqi Rustam

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado a Mohammad Hanif Sediqi Rustam, exasistente de Keramuudin Karim, expresidente de la Federación Afgana de Fútbol (FAF) culpable de diversas infracciones del Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Sediqi Rustam se inició con motivo de las demandas presentadas por varias jugadoras afganas que acusaban al Sr. Karim de repetidos abusos sexuales entre 2013 y 2018, periodo durante el cual el Sr. Sediqi Rustam trabajaba en la FAF como secretario del Sr. Karim.

En su fallo, el Órgano de Decisión dictaminó que al Sr. Sediqi Rustam era consciente de estos abusos y, tal y como establece el Código de Ética de la FIFA, tenía la obligación de informar al respecto y evitarlos.

En consecuencia, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Sediqi Rustam infringió el art. 17 (Deber de denunciar) y el art. 23 (Protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la FIFA, edición de 2019, por lo que se le ha inhabilitado por cinco años para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 10 000 CHF.

La decisión se ha notificado al Sr. Sediqi Rustam el martes 3 de diciembre, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor.