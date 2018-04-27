El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Marco Polo del Nero

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado de por vida a Marco Polo del Nero, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La investigación sobre Del Nero se abrió el 23 de noviembre de 2015 y tuvo como objeto, entre otros asuntos, varias tramas en las que el dirigente brasileño recibió sobornos a cambio de su intervención para otorgar contratos de derechos audiovisuales y de marketing de varias competiciones de fútbol, incluidas la Copa América y la Copa Libertadores de la CONMEBOL, así como la Copa de Brasil de la CBF.

El órgano de decisión se mostró conforme con las recomendaciones formuladas por el órgano de instrucción y halló a Del Nero culpable de haber infringido los arts. 21 (Cohecho y corrupción), 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios), 19 (Conflicto de intereses), 15 (Lealtad) y 13 (Reglas generales de conducta) del Código Ético de la FIFA.

A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) en el ámbito nacional ni en el internacional. Asimismo, se le impuso una multa de 1 millón de francos suizos.