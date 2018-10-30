El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Kwesi Nyantakyi

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado de por vida a Kwesi Nyantakyi, expresidente de la Federación Ghanesa de Fútbol, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El órgano de decisión halló a Nyantakyi culpable de haber violado el art. 19 (Conflicto de intereses), el art. 21 (Cohecho y corrupción) y el art. 22 (Comisiones) del Código Ético de la FIFA, edición de 2012.
A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) en el ámbito nacional ni en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 150.000 francos suizos.
La decisión ha sido notificada al interesado el día de hoy, 30 de octubre e 2018, y la inhabilitación ha entrado en vigor de inmediato.