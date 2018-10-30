El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Kwesi Nyantakyi

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado de por vida a Kwesi Nyantakyi, expresidente de la Federación Ghanesa de Fútbol, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El órgano de decisión halló a Nyantakyi culpable de haber violado el art. 19 (Conflicto de intereses), el art. 21 (Cohecho y corrupción) y el art. 22 (Comisiones) del Código Ético de la FIFA, edición de 2012.

A consecuencia de lo anterior, no podrá volver a participar nunca más en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) en el ámbito nacional ni en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 150.000 francos suizos.