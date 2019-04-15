El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a José Maria Marin

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. José Maria Marin, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y exmiembro de diversos comités de la FIFA, culpable de violar el Código de Ética de la FIFA (cohecho).

La investigación al Sr. Marin guarda relación con varios casos de soborno durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015 vinculados a la concesión de derechos de televisión y marketing de varios torneos de la CONMEBOL, la Concacaf y la CBF.

En su decisión, el órgano de decisión halló al Sr. Marín culpable de infringir el art. 27 (Cohecho) del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1 millón de CHF.