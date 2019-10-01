El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Enrique Sanz

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Enrique Sanz, ex secretario general de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), culpable de cohecho, violando así el Código de Ética de la FIFA.
La investigación al Sr. Sanz guarda relación con su participación, de 2012 a 2015, en la negociación de pagos en varios casos de soborno relacionados con competiciones organizadas por la FIFA, la Concacaf, la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).
Con su fallo, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Sanz violó el art. 27 (Cohecho y corrupción) de la ed. de 2019 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 100 000 CHF.
La decisión se ha notificado al Sr. Sanz el día de hoy, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor.