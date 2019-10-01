El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Enrique Sanz

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Enrique Sanz, ex secretario general de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), culpable de cohecho, violando así el Código de Ética de la FIFA.

La investigación al Sr. Sanz guarda relación con su participación, de 2012 a 2015, en la negociación de pagos en varios casos de soborno relacionados con competiciones organizadas por la FIFA, la Concacaf, la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Con su fallo, el Órgano de Decisión considera que el Sr. Sanz violó el art. 27 (Cohecho y corrupción) de la ed. de 2019 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 100 000 CHF.