El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a David Chung

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. David Chung, expresidente de la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea y de la Confederación de Fútbol de Oceanía, y exmiembro del Consejo de la FIFA, culpable de haber ofrecido y aceptado obsequios y de haber actuado en casos de conflicto de interés, en contravención del Código de Ética de la FIFA.
La instrucción relativa al Sr. Chung se abrió el 3 de mayo de 2018. En su fallo, el órgano de decisión considera que el Sr. Chung violó los arts. 19 (Conflicto de intereses) y 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) de la ed. de 2018 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado por un periodo de seis años y seis meses para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 100 000 USD.
La decisión se ha notificado al interesado el viernes 1 de marzo, fecha en la que la inhabilitación entra en vigor.