El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a David Chung

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. David Chung, expresidente de la Federación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea y de la Confederación de Fútbol de Oceanía, y exmiembro del Consejo de la FIFA, culpable de haber ofrecido y aceptado obsequios y de haber actuado en casos de conflicto de interés, en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción relativa al Sr. Chung se abrió el 3 de mayo de 2018. En su fallo, el órgano de decisión considera que el Sr. Chung violó los arts. 19 (Conflicto de intereses) y 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) de la ed. de 2018 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado por un periodo de seis años y seis meses para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 100 000 USD.