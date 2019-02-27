El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente sanciona a Boniface Mwamelo

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente halló al Sr. Boniface Mwamelo, extesorero y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Zambia, culpable de haber aceptado sobornos en contravención del Código de Ética de la FIFA.

La instrucción relativa al Sr. Mwamelo se abrió el 18 de octubre de 2017. Con su decisión, el órgano de decisión considera que el Sr. Mwamelo violó el art. 11 (cohecho) de la edición de 2009 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 10.000 USD.