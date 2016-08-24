El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia un proceso contra varios funcionarios del fútbol africano

****El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidida por Hans-Joachim Eckert, ha abierto un proceso contra Kirsten Nematandani, ex presidente de la Federación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA), Jonathan Musavengana, ex funcionario de la Federación de Fútbol de Zimbabue, y Banna Tchanilé, seleccionador nacional de Togo, sobre la base de un informe final presentado por el órgano de instrucción.

La investigación concerniente a los Sres. Nematandani, Musavengana y Tchanilé fue dirigida por Djimrabaye Bourngar, vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, y el órgano de decisión recibió el informe final el 17 de agosto de 2016.

En el transcurso del proceso, se invitará a los funcionarios a presentar sus posiciones, incluyendo cualquier prueba relativa al informe final del órgano de instrucción (art. 70, apdo. 2 del Código Ético), y estos podrán solicitar una audiencia (74, apdo. 2 de dicho código).