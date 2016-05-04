El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia un procedimiento contra Jeffrey Webb

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha abierto un procedimiento formal contra Jeffrey Webb a partir del informe final presentado por el órgano de instrucción.

Tras analizar cuidadosamente el informe del órgano de instrucción, presidido por el Dr. Cornel Borbély, el órgano de decisión ha iniciado un procedimiento formal contra Jeffrey Webb, ex presidente de la CONCACAF, ex vicepresidente de la FIFA, ex miembro del comité ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol y ex presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán. El informe final fue remitido al órgano de decisión el 26 de abril de 2016, con la recomendación de inhabilitar de por vida a Webb para realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol, por haber infringido los arts. 13, 15, 18, 19 y 21 del Código Ético de la FIFA.

El 23 de noviembre de 2015, Jeffrey Webb se declaró culpable de un cargo de asociación ilícita, tres cargos de delito informático y tres cargos de blanqueo de capitales ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

Durante el procedimiento, la parte acusada tendrá derecho a pronunciarse en relación con el informe final del órgano de instrucción y las pruebas (v. art. 70, apdo. 2 del Código Ético de la FIFA), y podrá pedir audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del Código Ético de la FIFA).