El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia el procedimiento contra Jérôme Valcke

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha abierto un procedimiento formal contra Jérôme Valcke sobre la base del informe final presentado por el órgano de instrucción.

Tras estudiar detenidamente el informe, el órgano de decisión ha resuelto iniciar el procedimiento formal correspondiente contra Jérôme Valcke. Por motivos de privacidad y presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, el órgano no publicará detalles adicionales.