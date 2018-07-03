El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita al directivo Venold Coombs

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado al Sr. Venold Coombs, presidente de la Federación de Fútbol de San Vicente y las Granadinas (FFSVG), por un periodo de dos años para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como internacional.

La instrucción del caso del Sr. Coombs dio inicio el 9 de junio de 2016, con la reventa de entradas de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ como motivo principal. El órgano de instrucción analizó las alegaciones contra el Sr. Coombs, según las cuales habría adquirido entradas directamente, en calidad de miembro de una de las comisiones permanentes de la FIFA, y también a través de la FFSVG, con el fin de revenderlas con un sobreprecio para beneficio propio.

El órgano de decisión declaró culpable al Sr. Coombs de haber violado el art. 21 (Cohecho y corrupción), 19 (Conflicto de intereses) y 15 (Lealtad) del Código de Ética de la FIFA. A consecuencia de lo anterior, el Sr. Coombs no podrá participar durante los próximos dos años en actividad alguna relacionada con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) en el ámbito nacional ni en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 40.000 USD.