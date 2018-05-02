El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inhabilita a Ramón Maradiaga, exseleccionador de El Salvador 

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha inhabilitado por un periodo de dos años a Ramón Maradiaga, exseleccionador de El Salvador, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La investigación del caso del Sr. Maradiaga se inició el 18 de julio de 2017, inter alia, a partir de un informe del Departamento de Integridad de la FIFA, que sirvió de base al órgano de instrucción para investigar al Sr. Maradiaga y analizar su implicación en un intento de manipulación de partidos, ya que permitió y no dio parte de la reunión mantenida por los jugadores de la selección nacional de El Salvador y un tercero, en la que se prometió una gratificación económica a los jugadores a cambio de que alteraran el resultado del encuentro entre El Salvador y Canadá. La oferta fue rechazada y los jugadores de la selección de El Salvador informaron sobre ella en una rueda de prensa celebrada el 5 de septiembre de 2016.

El órgano de decisión ha resuelto declarar culpable al Sr. Maradiaga por haber infringido el art. 21 (Cohecho y corrupción), y el art. 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas) del Código Ético de la FIFA. Por consiguiente, se ha suspendido al Sr. Maradiaga durante dos años para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol (sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 20 000 CHF.