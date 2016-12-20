El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente incoa procedimiento contra Amos Adamu

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha decidido el martes 20 de diciembre actuar judicialmente contra Amos Adamu, expresidente de la Unión de Fútbol de África Occidental y exmiembro de los comités ejecutivos de la CAF y de la FIFA, a partir del informe final presentado por el órgano de instrucción.

La investigación del caso que atañe a Amos Adamu, que ha sido dirigida por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, comenzó el 9 de marzo de 2015 y el informe final se presentó al órgano de decisión el pasado 2 de diciembre. En dicho documento, el órgano de instrucción recomienda la inhabilitación por dos años para ejercer todo tipo de actividad relacionada con el fútbol (sea administrativa, deportiva o de otra índole) y la imposición de una multa en cuantía de 20 000 CHF por violación de los artículos 13, 15 y 19 del Código Ético de la FIFA (CEF).

Tras estudiar detenidamente el informe, el órgano de decisión, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha resuelto iniciar un procedimiento formal contra Amos Adamu.

En el curso del procedimiento, se invitará a Amos Adamu a exponer su postura y presentar pruebas relacionadas con el informe final del órgano de instrucción (v. art. 70, apdo. 2 del CEF) y podrá pedir audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del CEF).