El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente incoa procedimiento contra Najeeb Chirakal

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans‑Joachim Eckert, ha abierto un procedimiento formal contra Najeeb Chirakal sobre la base del informe final presentado por el órgano de instrucción el pasado 2 de noviembre.

En el curso del procedimiento, Chirakal tendrá derecho a presentar alegaciones y pruebas en relación con el informe final del órgano de instrucción al amparo del art. 70, apdo. 2 del Código Ético de la FIFA (CEF) y asimismo podrá pedir audiencia (v. art. 74, apdo. 2 del CEF).