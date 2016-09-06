El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia un proceso contra Saoud Al Mohannadi

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha abierto un procedimiento formal contra el vicepresidente de la Federación Qatarí de Fútbol (QFA) y ex secretario general de la QFA, Saoud Al Mohannadi, a partir del informe final presentado por el órgano de instrucción.

La investigación concerniente al señor Al Mohannadi fue dirigida por Djimbaraye Bourngar, vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, y el órgano de decisión recibió el informe final el 26 de agosto de 2016.

En relación al presente procedimiento, al señor Al Mohannadi se le ha proporcionado el informe final correspondiente y se le ha invitado a presentar su posición, incluyendo cualquier prueba relativa al contenido del mismo (art. 70 del Código Ético de la FIFA), y podrá solicitar una audiencia (art. 74 apdo. 2 de dicho código).