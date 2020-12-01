Ya está disponible el informe de intermediarios de la FIFA 2020 

La FIFA acaba de publicar su informe "Intermediaries in International Transfers 2020", un resumen exhaustivo de la participación de los intermediarios en los fichajes internacionales realizados a través del sistema de correlación de transferencias internacionales de la FIFA (ITMS) durante 2020.

La participación de intermediarios en transferencias internacionales sigue al nivel de 2019: 3346 transferencias internacionales (20.4 %) se realizaron con un agente representante de al menos una de las partes, bien de los clubes o bien del jugador.

Las comisiones abonadas por los servicios de los intermediarios de clubes se mantienen a un nivel considerable, 496.2 USD, que representa algo menos del 10 % de las cantidades totales por transferencia abonadas en 2020. Los clubes de Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia y Portugal por sí solos suman el 79.9 % del total mundial.

El informe también contiene varios datos y análisis, entre ellos, datos sobre la mediana de las comisiones de los intermediarios, información detallada sobre la actividad llevada a cabo en el ámbito de las confederaciones y las federaciones miembro, y comparaciones cronológicas con los años anteriores.

Los datos publicados en este informe han sido extraídos del ITMS, que utilizan las 211 federaciones miembro de la FIFA y todos los clubes profesionales de fútbol del mundo para realizar sus traspasos internacionales de jugadores de fútbol profesional.